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10:57, 27 января 2023Мир

Шольц напомнил об ответственности Германии за Холокост

Канцлер ФРГ Шольц напомнил об исторической ответственности Германии за Холокост

Фото: IMAGO / Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Канцлер Германии Олаф Шольц напомнил об исторической ответственности ФРГ за Холокост в Международный день памяти жертв Холокоста. Его слова передает ТАСС.

Глава германского правительства подчеркнул, что страдания шести миллионов невинно убитых евреев, а также страдания выживших не были забыты. «Чтобы это никогда не повторилось, в День памяти жертв Холокоста мы напоминаем о нашей исторической ответственности», — добавил он.

Ранее Папа Римский Франциск заявил, что конфликт на Украине похож на происходившее во время Холокоста. Он напомнил о юбилее немецкой операции Рейнхард по систематическому истреблению евреев. «История повторяется. Посмотрите, что происходит сейчас на Украине», — сказал он.

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Виктория Кондратьева
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