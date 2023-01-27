В России внепланово повысят акцизы на сигареты и папиросы

Путин подписал закон о повышении акцизов на сигареты и папиросы на 2% с 1 марта 2023 года

С 1 марта 2023 года акциз на сигареты и папиросы в России вырастет на два процента, а акциз на жидкость и табак для вейпов — на 11 процентов. Соответствующий закон подписал президент страны Владимир Путин, документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Грядущее повышение будет внеплановым, последний раз акциз поднимали 1 января текущего года. С начала весны ставка акциза на сигареты и папиросы вырастет до 2603 рублей за тысячу штук плюс 16 процентов расчетной стоимости, исчисляемой, исходя из максимальной розничной цены, но не менее 3536 рублей за тысячу штук по сравнению с 3467 рублями на данный момент. Также в 2023 году еще раз поднимут ставку акциза на жидкость и табак для электронных сигарет — с 18 до 20 рублей за миллилитр и с 7839 до 8669 рублей за килограмм соответственно.

Согласно закону, рост ставок продолжится и в 2024 и 2025 годах. Так, ставки акциза на сигареты и папиросы в 2024 году следует повысить до 3678 рублей за тысячу штук, а в 2025-м — до 3825 рублей. Аналогичные изменения произойдут в отношении акцизов на табак (2024 год — с 8153 до 9016 рублей за килограмм, 2025 год — с 8470 до 9377 рублей) и жидкости для электронных сигарет (2024 год — с 19 до 21 рубля за миллилитр, 2025 год — с 20 до 22 рублей).

В пояснительной записке к документу указано, что целью проекта является «установление более справедливого налогового регулирования, направленного на максимальное привлечение дополнительных доходов от никотинсодержащей продукции, направляемых в федеральный бюджет».

Более жесткое регулирование табачной отрасли позволит увеличить общий объем поступлений от табачных акцизов в бюджет почти до 751 миллиарда рублей. Речь идет о дополнительной статье дохода в проекте федерального бюджета России на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов — «повышение собираемости и улучшение администрирования акцизов на табачную продукцию». Такая мера может принести дополнительные доходы федеральному бюджету в размере 100 миллиардов рублей.