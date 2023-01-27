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16:25, 27 января 2023Мир

В Германии сравнили главу МИД со слоном из-за слов о «войне против России»

Депутат бундестага сравнила главу МИД ФРГ со слоном из-за слов о «войне против России»

Фото: Benjamin Westhoff / Reuters

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт раскритиковала министра иностранных дел Германии Анналену Бербок из-за ее слов о том, что Европа ведет войну против России. Соответствующая запись появилась в Twitter парламентария.

«Министр иностранных дел должен быть главным дипломатом, а не вести себя как слон в посудной лавке и топтать репутацию нашей страны», — написала она. По мнению Вагенкнехт, глава МИД ФРГ не справляется со своими обязанностями.

Ранее Бербок говорила о войне Запада против России и призывала бороться против нее, поставляя Украине больше вооружений. При этом министерство, комментируя заявление Бербок, подчеркнуло, что поддержка Киева не делает Германию стороной конфликта.

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Глеб Бажуткин
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