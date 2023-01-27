В России призвали судить западных политиков за саботаж «нормандского формата»

Сенатор Климов призвал судить западных политиков, сделавших нормандский формат фикцией

Западные политики, в том числе, те, кто участвовал в подписании документов «нормандского формата» знали, что соглашения являются фикцией. Такой саботаж должен быть предметом судебного разбирательства. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил сенатор Совета Федерации Андрей Климов.

«Многие из тех, кто участвовал в подписании документов, признали, что "нормандский формат" являлся имитацией. Думаю, скоро это признают все. Даже американские генералы открыто говорят, что из Украины планировали сделать театр военных действий. По-хорошему, это должно быть предметом разбирательства уголовного суда, хотя пока такое решение и не принято. Возможно, даже российского суда», — допустил Климов.

Он считает, что на Западе начали открыто признавать фиктивность подписанных соглашений из-за того, что считают подобный ход политической хитростью и поводом для гордости, ведь таким путем удалось запутать Россию.

«Некоторых политиков начали упрекать в том, что они поддерживали "нормандский формат" вместо того, чтобы предпринять какие-то радикальные действия в отношении России. Поэтому они и начали признавать, что соглашения были обманом, они считают, что таким путем показывают свою мудрость, хитрость и изворотливость. Обманули Россию, ввели в заблуждение и подготовили Украину», — объяснил сенатор.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в беседе с украинским каналом «Рада» заявил, что «нормандский формат» переговоров по Украине был дипломатической имитацией. По словам политика, процесс по урегулированию конфликта, который включал в себя Минские соглашения, «никуда не двигался».

