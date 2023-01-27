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17:09, 27 января 2023Среда обитания

Россияне назвали приоритеты при выборе жилья

Calltouch: при выборе квартир россияне стали чаще обращать внимание на соседство

Фото: Владимир Новиков / Агентство «Москва»

При выборе квартир россияне стали чаще обращать внимание на соседство — этому критерию придает значение каждый третий житель страны больше, чем год назад. Приоритеты граждан в поиске жилья назвали аналитики сервиса Calltouch в своем исследовании, пишут «Известия».

Вторым по важности критерием оказалась экологичность района — этот фактор сочли важным 18,3 процента опрошенных. Третье место занимает придомовая территория — 17,5 процента респондентов обращают на этот показатель больше внимания, чем раньше. В топ-5 критериев также вошли качественная отделка «под ключ» (около 15 процентов) и хорошая управляющая компания (12,9 процента).

Каждому четвертому россиянину важно наличие рядом медицинского учреждения, а 23 процента хотели бы иметь поблизости детский сад или школу. Каждый пятый респондент обращает внимание на «зеленые» зоны в пешей доступности, а 17,7 процента — на магазины и торговые центры. Кроме того, становится все более необходимым и наличие офиса или коворкинга у дома (около 5 процентов).

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Теперь многие жители крупных городов не готовы тратить много времени на дорогу и предпочли бы жить в экосистеме, где есть все необходимое рядом, резюмировали аналитики Calltouch результаты опроса.

Ранее сообщалось, что при выборе новостроек россиян больше всего волнует цена квартир и репутация застройщика. Среди важных факторов также указывались транспортная доступность, планировка квартиры, отсутствие вредных воздействий и неблагоприятного соседства.

Нина Ташевская
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