Турист гулял по Таиланду и внезапно провалился под землю

The Thaiger: китайский турист провалился в водосток во время прогулки в Таиланде

Турист из Китая провалился под землю во время прогулки в Таиланде. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Самутпракан, расположенном неподалеку от Бангкока. По данным издания, асфальт над водостоком внезапно разрушился под ногами мужчины, и тот упал в образовавшуюся яму.

Отмечается, что путешественник отделался незначительными травмами. Местные жители призвали соответствующие ведомства устранить проблему в городе.

Ранее в июле туристка из Австралии едва не погибла в Новой Зеландии после падения в геотермальную воронку, которая внезапно возникла посреди дороги. Сообщалось, что путешественница получила серьезные травмы.