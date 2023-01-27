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19:37, 27 января 2023Путешествия

Турист гулял по Таиланду и внезапно провалился под землю

The Thaiger: китайский турист провалился в водосток во время прогулки в Таиланде

Фото: Goh Rhy Yan / Unsplash

Турист из Китая провалился под землю во время прогулки в Таиланде. Об этом пишет The Thaiger.

Инцидент произошел в городе Самутпракан, расположенном неподалеку от Бангкока. По данным издания, асфальт над водостоком внезапно разрушился под ногами мужчины, и тот упал в образовавшуюся яму.

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Отмечается, что путешественник отделался незначительными травмами. Местные жители призвали соответствующие ведомства устранить проблему в городе.

Ранее в июле туристка из Австралии едва не погибла в Новой Зеландии после падения в геотермальную воронку, которая внезапно возникла посреди дороги. Сообщалось, что путешественница получила серьезные травмы.

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Фариза Бацазова
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