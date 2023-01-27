Кинотеатр «Ударник» в Москве сменил владельца

РБК: глава «Новатэка» Михельсон купил кинотеатр «Ударник» в Москве

Кинотеатр «Ударник» в центре Москвы сменил владельца. Памятник конструктивизма купил глава второй по величине российской газовой компании «Новатэк» Леонид Михельсон, сообщает РБК со ссылкой на данные Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

В конце октября 2022 года собственником здания кинотеатра «Ударник» стало ООО «ГЭС-2», которое на тот момент полностью принадлежало Михельсону. В конце января 2023 года глава «Новатэка» передал контроль над «ГЭС-2» и «Ударником» своей дочери Виктории, которая курирует проекты в области современного искусства.

По словам представителя кинотеатра Светланы Максимченко, «Ударник» восстановят как фестивальный и премьерный кинотеатр. Завершение работ планируется на 2023 год. В здании появятся несколько кинозалов, кафе, книжный магазин, а также пространства для просветительских и выставочных проектов. На крыше откроется смотровая площадка и терраса.

До продажи «Ударник» контролировало правительство Москвы. Здание находилось в оперативном управлении «Москино», подведомственного городу. Кадастровая стоимость объекта — 904 миллиона рублей, однако неизвестно, сколько за него заплатила «ГЭС-2». В «Москино» заявили, что продажей кинотеатра занимались органы исполнительной власти столицы.

В декабре Михельсон оказался в списке российских миллиардеров, состояние которых резко сократилось с начала 2022 года. Бизнесмен обеднел на 5,07 миллиарда долларов, до 27,4 миллиарда.