Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Советник главы ДНР заявил, что части ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

На окраинах Угледара идут ожесточенные бои, российская армия закрепилась на востоке и юго-востоке города, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 1».

«На окраинах Угледара сейчас идут достаточно серьезные, жестокие бои. Мы действительно закрепились на юго-востоке и востоке города. Сейчас там бои идут, работает артиллерия», — сказал Кимаковский, отметив, что отдельные отряды российских военнослужащих заходят вглубь города для проведения разведки боем.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины начали переброску частей из Артемовска (украинское название Бахмут) под Угледар, чтобы сдержать наступление российской армии.