Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 27 января 2023Россия

Российские войска закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Советник главы ДНР заявил, что части ВС РФ закрепились на востоке и юго-востоке Угледара

Фото: РИА Новости

На окраинах Угледара идут ожесточенные бои, российская армия закрепилась на востоке и юго-востоке города, сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Игорь Кимаковский в эфире телеканала «Россия 1».

«На окраинах Угледара сейчас идут достаточно серьезные, жестокие бои. Мы действительно закрепились на юго-востоке и востоке города. Сейчас там бои идут, работает артиллерия», — сказал Кимаковский, отметив, что отдельные отряды российских военнослужащих заходят вглубь города для проведения разведки боем.

Ранее он сообщил, что Вооруженные силы Украины начали переброску частей из Артемовска (украинское название Бахмут) под Угледар, чтобы сдержать наступление российской армии.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Кремле оценили ужесточение Казахстаном миграционных правил для россиян
Названа сумма призовых лучшего российского теннисиста на Australian Open
В Подмосковье мужчина избил школьника в подъезде жилого дома и попал на видео
Индонезия предложила России поторопиться с продажей дешевой нефти
Выписанный из больницы Михалков сообщил дату своего возвращения на сцену
Жителей Одессы предупредили о длительных отключениях света
Захарова назвала встречу НАТО в Рамштайне сходкой
Российская олимпийская чемпионка высказалась о москвичах
Водителя грузовика осудили за смертельную аварию с актрисами российского театра
Лавров проведет переговоры с главой МИД Пакистана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.