В ООН заявили о способности Ирана создать несколько атомных бомб

В ООН заявили, что Иран обогатил достаточное количество урана для нескольких атомных бомб

Иран обогатил достаточное количество урана для создания нескольких атомных бомб. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ООН.

По мнению источника, дипломатические усилия по сдерживанию иранской ядерной программы могут оказаться недостаточными. Он указал, что на это влияет вовлеченность Тегерана в поставки вооружений России для военных действий на Украине.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что страны Евросоюза и Израиль должны объединить усилия и вместе бороться с силами тьмы, олицетворением которых является Иран. Он назвал Тегеран силой зла, так как Иран не только публично призывает к полному уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав».