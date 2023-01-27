В ООН заявили о способности Ирана создать несколько атомных бомб
Иран обогатил достаточное количество урана для создания нескольких атомных бомб. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ООН.
По мнению источника, дипломатические усилия по сдерживанию иранской ядерной программы могут оказаться недостаточными. Он указал, что на это влияет вовлеченность Тегерана в поставки вооружений России для военных действий на Украине.
Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что страны Евросоюза и Израиль должны объединить усилия и вместе бороться с силами тьмы, олицетворением которых является Иран. Он назвал Тегеран силой зла, так как Иран не только публично призывает к полному уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав».