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09:08, 27 января 2023Мир

В ООН заявили о способности Ирана создать несколько атомных бомб

В ООН заявили, что Иран обогатил достаточное количество урана для нескольких атомных бомб

Фото: Iranian Army / Reuters

Иран обогатил достаточное количество урана для создания нескольких атомных бомб. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на высокопоставленного чиновника в ООН.

По мнению источника, дипломатические усилия по сдерживанию иранской ядерной программы могут оказаться недостаточными. Он указал, что на это влияет вовлеченность Тегерана в поставки вооружений России для военных действий на Украине.

Ранее израильский президент Ицхак Герцог заявил, что страны Евросоюза и Израиль должны объединить усилия и вместе бороться с силами тьмы, олицетворением которых является Иран. Он назвал Тегеран силой зла, так как Иран не только публично призывает к полному уничтожению Израиля, но и «убивает своих собственных сограждан, которые требуют свободы и человеческих и гражданских прав».

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