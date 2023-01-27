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15:48, 27 января 2023Россия

В управделами президента России прокомментировали ЧП с Ми-8 во Внуково

В управделами президента заявили, что при происшествии с Ми-8 во Внуково пострадавших нет

Фото: Telegram-канал «Mash»

Пострадавших при происшествии с вертолетом Ми-8 во Внуково нет, заявила пресс-секретарь управделами президента России Елена Крылова. Ее комментарий приводит РИА Новости.

Командир воздушного судна почувствовал неисправность и принял решение прекратить взлет. Крылова уточнила, что в момент ЧП в кабине Ми-8 не было пассажиров.

«Вертолет раскрутило перед взлетом, был поврежден рулевой винт», — отметила пресс-секретарь. По ее данным, воздушное судно пострадало незначительно.

До этого «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что при жесткой посадке вертолета Ми-8 пострадали люди. Позже эти сведения опровергли в пресс-службе московского аэропорта.

Вертолет Ми-8 спецотряда «Россия» совершил жесткую посадку во Внуково в пятницу, 27 января. В качестве одной из причин ЧП сейчас рассматривается ошибка пилота.

Специальный летный отряд «Россия» перевозит должностных лиц страны, сотрудников спецслужб и высокопоставленных лиц Вооруженных сил (ВС) России. Спецотряд базируется в аэропорту Внуково в специальном правительственном терминале.

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Анна Щербакова
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