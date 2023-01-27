Названо преимущество инструкторов Литвы для обучения ВСУ

Генерал Рупшис назвал общение с ВСУ без переводчиков преимуществом инструкторов Литвы

Командующий армией Литвы генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис заявил, что инструкторы, участвующие в подготовке украинских военных в Великобритании, обладают преимуществами перед коллегами. Об этом он рассказал в эфире радио LRT.

Рупшис подчеркнул, что литовские инструкторы внесли большой вклад в миссию Interflex в Великобритании. По его словам, британские армия и командование хотят их видеть в качестве участников группы из-за опыта. Рупшис назвал еще одно преимущество литовских инструкторов и отнес к нему общение с солдатами Вооруженных сил Украины (ВСУ) напрямую, без переводчиков.

Генерал не уточнил, на каком языке литовские инструкторы проводят обучение. По его словам, вместе с Великобританией, США и Канадой Литва занимается подготовкой украинских военных с 2015 года.

«У нас есть группа военных, офицеров, которые способны работать с украинцами, имеют соответствующий опыт, поэтому мы проводим обучение и здесь, в Литве. В прошлом году мы подготовили более 500 украинских военных. В этом году по плану — до 1500», — заключил Рупшис.

Ранее Рупшис призвал не отправлять на Украину сразу много танков. По его словам, этому препятствуют технические проблемы.