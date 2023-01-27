Ушедший из семьи россиянин потребовал часть выплаты за погибшего в СВО сына

Ушедший из семьи житель Челябинской области решил получить выплату за гибель сына в СВО

Ушедший из семьи житель Челябинской области Игорь Бирюков захотел получить выплату за погибшего в специальной военной операции (СВО) сына Степана. Об этом рассказала мать участника СВО Людмила, ее слова приводит портал 74.RU.

По словам Людмилы, брак с биологическим отцом ребенка распался в начале двухтысячных годов, когда Степану Бирюкову было три года, поэтому воспитанием ребенка и содержанием семьи занимался новый муж россиянки. После того как в России объявили частичную мобилизацию, Степан получил повестку и убыл в зону СВО, а после семье пришла похоронка. В этот момент, как сообщила изданию Людмила Бирюкова, биологический отец захотел получить причитающиеся ему «гробовые» выплаты.

«Родной отец вообще никак не помогал, ни с днем рождения не поздравлял, ничего. Вообще никак. Только недавно стал названивать Степе, но он не хотел трубку брать», — рассказала изданию россиянка.

Отчим погибшего попытался убедить бывшего мужа Людмилы, что тот не имеет права на выплаты, однако мужчина с таким мнением не согласен. В подтверждение своей правоты он заявил, что созванивался с сыном и несколько раз виделся с ним вживую. Военкомат встал на сторону мужчины, не участвовавшего в воспитании будущего участника СВО.

Аналогичный случай произошел в Волгограде — там семья погибшего на Украине ефрейтора также рассорилась из-за «гробовых» миллионов.

