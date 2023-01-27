Стилистка назвала визуально старящие женщин прически

Стилистка Джоана Невес назвала прямой пробор и начесы старящими женщин деталями прически

Главный редактор бренда средств по уходу за волосами Alterna, стилистка Джоана Невес назвала визуально старящие женщин детали причесок. Комментарий эксперта приводит Express.co.uk.

По словам специалистки, испортить внешний вид способны укладки с начесом, например хала, или «пчелиный улей» (прическа, напоминающая по форме пчелиный улей, при создании которой каждая прядь начесывается, заливается лаком и укладывается вокруг головы, — прим. «Ленты.ру»).

Также она призвала женщин старше 50 лет воздержаться от причесок с прямым пробором посередине. «Боковой пробор выглядит намного привлекательнее и мягче, а также придает прядям мгновенный объем», — объяснила собеседница издания.

Кроме того, представительницам данной возрастной категории следует избегать длинных волос, концы которых выглядят тонкими и неряшливыми. Невес порекомендовала им сделать асимметричный или короткий рваный боб, а также стрижку пикси.

Ранее британский парикмахер Энни Редман назвал прическу, которая визуально придает объем волосам. Он порекомендовал обладательницам тонких прядей присмотреться к стрижке «бокс-боб», которая отличается от стандартного боба длиной, рваными концами и отсутствием многослойности.