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12:29, 27 января 2023Мир

Песков заявил о способности США быстро прекратить конфликт на Украине

Песков согласился с мнением Трампа, что США могут быстро прекратить конфликт на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

США способны быстро прекратить конфликт на Украине в случае, если Вашингтон даст соответствующую команду своим ставленникам в Киеве. Такое мнение в ответ на слова бывшего американского президента Дональда Трампа выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента согласился со словами Трампа, сказав, что они практически соответствуют действительности. «Президент США [Джо Байден] действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму. Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить», — убежден Песков.

Он заявил, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать и не в состоянии отказаться от продолжения масштабной военной помощи украинской армии.

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Ранее Трамп заявил, что если бы он сейчас находился на посту главы американской администрации, то смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток.

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Виктория Кондратьева
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