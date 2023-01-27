Песков заявил о способности США быстро прекратить конфликт на Украине

Песков согласился с мнением Трампа, что США могут быстро прекратить конфликт на Украине

США способны быстро прекратить конфликт на Украине в случае, если Вашингтон даст соответствующую команду своим ставленникам в Киеве. Такое мнение в ответ на слова бывшего американского президента Дональда Трампа выразил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Пресс-секретарь российского президента согласился со словами Трампа, сказав, что они практически соответствуют действительности. «Президент США [Джо Байден] действительно, захоти он положить конец этому конфликту, может сделать это очень быстро, использовав свою возможность фактически давать указания киевскому режиму. Достаточно соответствующего указания киевскому режиму из Вашингтона — и все это можно завершить», — убежден Песков.

Он заявил, что нынешний руководитель Белого дома не хочет этого делать и не в состоянии отказаться от продолжения масштабной военной помощи украинской армии.

Ранее Трамп заявил, что если бы он сейчас находился на посту главы американской администрации, то смог бы добиться мирного урегулирования конфликта на Украине в течение суток.