Суд вынес первый заочный приговор по делу о военных фейках

Суд заочно приговорил экс-полицейского Кашинцева к 8 годам колонии за военные фейки

Басманный районный суд Москвы заочно приговорил экс-полицейского Олега Кашинцева к восьми годам колонии общего режима по делу о распространении фейков об армии России. Об этом в пятницу, 27 января, сообщил в Telegram адвокат и правозащитник Павел Чиков.

Кашинцева признали виновным по пункту «д» части 2 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической ненависти») УК РФ. Его лишили звания майора полиции, а также права администрировать соцсети и занимать должности в правоохранительных органах в течение четырех лет.

Весной 2022 года Кашинцев разместил в социальных сетях две публикации с критикой специальной военной операции (СВО) и действий президента России Владимира Путина. Против Кашинцева возбудили уголовное дело, а 8 июля его объявили в розыск. Фигурант находится за пределами России. Как уточнил правозащитник Чиков, Кашинцев стал первым, кому суд вынес заочный приговор по делу о военных фейках.

Ранее сообщалось, что в Вологде 61-летний кочегар получил три года колонии за распространение фейков об армии.