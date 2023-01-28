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21:39, 28 января 2023Бывший СССР

В Белоруссии рассказали о напряженной обстановке на границе с Украиной

Госпогранкомитет Белоруссии: мы готовы принимать людей с Украины, но их не пускают

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на границе с Украиной остается напряженной. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1».

«Обстановка напряженная, мы не знаем, чего ожидать завтра», — заявил Лаппо. Он добавил, что из-за непростой ситуации белорусские пограничники несут службу «укрупненными нарядами».

Лаппо также подчеркнул готовность Белоруссии принимать граждан Украины, добавив, что их не пускает украинская сторона. «Мы несем службу в пунктах пропуска в стационарном режиме. Мы готовы людей принимать и раньше принимали. Но украинская сторона их не пускает», — рассказал он.

По словам Лаппо, никаких препятствий с белорусской стороны нет, а к приезжим в республике всегда относятся гостеприимно. Кроме того, он напомнил, что Украина заминировала подходы к границе с Белоруссией, а также взорвала несколько мостов.

Ранее погранкомитет республики сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины. Уточнялось, что украинские военнослужащие направили оружие в сторону белорусских пограничников и показывали им оскорбительные и угрожающие жесты.

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Варвара Кузьмина
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