Белорусские пограничники заявили о провокациях со стороны Украины

Погранкомитет Белоруссии сообщил о вооруженных провокациях со стороны Украины

Украинские военные совершают провокации с использованием оружия в отношении белорусских пограничников. Об этом сообщается в Telegram-канале Государственного пограничного комитета Белоруссии.

По словам начальника пограничного контроля, последний случай провокации был зафиксирован в районе пункте упрощенного пропуска «Поддобрянка». Он заявил, что солдаты сопредельного государства направили оружие в сторону белорусских пограничников и показывали им оскорбительные и угрожающие жесты.

В то же время на украинской стороне границы нет «сотрудников каких-либо ведомств». «Государственная граница не охраняется, там находятся какие-то военизированные люди с оружием, возможно, тероборона. То есть без знаков различия, без формы, кто в чем одет», — сказал он.

Ранее глава погранкомитета Белоруссии Анатолий Лаппо заявил, что обстановка на границе остается тяжелой из-за присутствия на стороне Украины непрофессионалов. «С той стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона, другие, мы даже не понимаем, кто, потому что ходят без опознавательных знаков», — заявил он.

30 октября Лаппо предупредил об ответных мерах в случае провокации со стороны Украины в отношении белорусских пограничников. Он также сообщил об усилении охраны границы.