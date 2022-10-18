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18:26, 18 октября 2022Бывший СССР

В Белоруссии заявили об опасной обстановке на границе с Украиной

Глава погранкомитета Белоруссии Лаппо назвал ситуацию на границе с Украиной опасной

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Обстановка на границе с Украиной остается напряженной, есть опасность, заявил председатель Государственного пограничного комитета Белоруссии Анатолий Лаппо, передает «Белта».

По его словам, ситуацию усугубляет нахождение у границы непрофессионалов и территориальной обороны с украинской стороны.

«С той стороны границу охраняют не только пограничники, но и территориальная оборона, другие, мы даже не понимаем, кто, потому что ходят без опознавательных знаков. Естественно, напряженность есть, есть опасность. Чем больше людей на границе, не специалистов, тем больше возможность для конфликтов», — сказал Лаппо.

Ранее Вооруженные силы Белоруссии взяли под охрану железную дорогу, мосты и переезды с целью недопущения провокаций. военные оборудовали у объектов позиции для стрельбы из стрелкового оружия и военной техники.

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Василий Мека
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