В Совфеде оценили итоги президентских выборов в Чехии

Косачев заявил, что не стоит ждать улучшения отношений России и Чехии после выборов

Вице-спикер Совфеда России Константин Косачев оценил итоги президентских выборов в Чехии. Его слова передает РИА Новости

Как напомнил Косачев, полномочия президента Чехии серьезно ограничены конституцией, что было видно на примере предыдущего главы государства Милоша Земана. «Так что перемен к лучшему с точки зрения возврата Чехии на конструктивные позиции совершенно точно не будет, а вербальная риторика, скорее всего, изменится только к худшему», — заявил он, отметив, что на данный момент Чехия является одной из самых недружественных по отношению к России европейских стран.

Победу на выборах президента Чехии одержал экс-глава военного комитета НАТО Петр Павел. По данным подсчета голосов на 99,72 процента участков, он получил поддержку 58,24 процента избирателей. За экс-премьера Чехии Андрея Бабиша проголосовали 41,75 граждан. Явка составила 70,31 процента.