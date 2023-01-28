Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
06:31, 28 января 2023Интернет и СМИ

В МИД заверили в готовности России к массированным кибератакам

Замглавы МИД Сыромолотов заявил о готовности России к массированным кибератакам
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Pixabay

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью ТАСС рассказал, что страна продолжает оставаться готовой к массированным кибератакам из-за рубежа.

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — заявил он, отметив, что Россия готова отражать серьезные кибератаки.

По его словам, власти страны распорядились предпринять определенные меры защиты, которые постоянно совершенствуются. Дипломат добавил, что в России тщательно относятся к вопросу укрепления информационной безопасности.

Сыромолотов также подчеркнул, что недавно удалось выяснить, что Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине.

Ранее замглавы МИД обвинил США в активном проведении против России операций в информационном пространстве. По его словам, Вашингтон занимается вербовкой хакеров, а также тренирует украинскую «IT-армию».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В МИД заверили в готовности России к массированным кибератакам
В Херсонской области решат возникшую из-за обстрелов проблему с орошением
Горнолыжные курорты в Альпах оказались под угрозой закрытия из-за погоды
МИД России высказался о возможности признания ядерного статуса КНДР
Раскрыта история названия Мажорова переулка в Москве
Названо слабое место западных танков
Военный историк рассказал о недостатках польских танков PT-91
МИД России призвал избежать ядерного конфликта в Северо-Восточной Азии
Живущий в Москве француз оценил влияние западных санкций
Экономисты оценили вероятность изъятия замороженных активов России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.