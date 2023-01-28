В МИД заверили в готовности России к массированным кибератакам

Замглавы МИД Сыромолотов заявил о готовности России к массированным кибератакам

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов в интервью ТАСС рассказал, что страна продолжает оставаться готовой к массированным кибератакам из-за рубежа.

«Эффективность осуществляемой с украинской территории вредоносной компьютерной деятельности против России явно не оправдывает ожидания западных кураторов», — заявил он, отметив, что Россия готова отражать серьезные кибератаки.

По его словам, власти страны распорядились предпринять определенные меры защиты, которые постоянно совершенствуются. Дипломат добавил, что в России тщательно относятся к вопросу укрепления информационной безопасности.

Сыромолотов также подчеркнул, что недавно удалось выяснить, что Украина присоединилась к подконтрольному НАТО центру киберзащиты в Таллине.

Ранее замглавы МИД обвинил США в активном проведении против России операций в информационном пространстве. По его словам, Вашингтон занимается вербовкой хакеров, а также тренирует украинскую «IT-армию».