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13:40, 28 января 2023Силовые структуры

Полиция проверит видео с дракой в московском метро

Полиция изучит видео с дракой у станции «Курская» московского метро

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Сотрудники московской полиции проверят видео с дракой в вагоне метро у станции «Курская». Об этом в субботу, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Ранее в сети появился ролик, на котором был запечатлен конфликт, произошедший между несколькими пассажирами. В частности, на кадрах можно увидеть, как мужчина с пакетом в руках избивает ногами двух человек. При этом один из пострадавших лежит на полу и не двигается.

Как уточнили в полиции, в настоящее время правоохранители выясняют, когда именно произошел инцидент, а также устанавливают личности участников драки и все обстоятельства случившегося.

Ранее в январе подростки устроили массовую драку на парковке у торгового центра в Перми из-за электронной сигареты. На появившемся в сети ролике видно, как группа российских школьников жестоко пинает ногами сверстника.

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Варвара Кошечкина
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