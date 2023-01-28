Полиция проверит видео с дракой в московском метро

Полиция изучит видео с дракой у станции «Курская» московского метро

Сотрудники московской полиции проверят видео с дракой в вагоне метро у станции «Курская». Об этом в субботу, 28 января, сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.

Ранее в сети появился ролик, на котором был запечатлен конфликт, произошедший между несколькими пассажирами. В частности, на кадрах можно увидеть, как мужчина с пакетом в руках избивает ногами двух человек. При этом один из пострадавших лежит на полу и не двигается.

Как уточнили в полиции, в настоящее время правоохранители выясняют, когда именно произошел инцидент, а также устанавливают личности участников драки и все обстоятельства случившегося.

Ранее в январе подростки устроили массовую драку на парковке у торгового центра в Перми из-за электронной сигареты. На появившемся в сети ролике видно, как группа российских школьников жестоко пинает ногами сверстника.