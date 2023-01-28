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14:28, 28 января 2023Культура

Участвующий в СВО актер из «9 роты» записал обращение к Смольянинову из окопа

Участвующий в СВО актер Сослан Фидаров пообещал побить Артура Смольянинова

Российский актер Сослан Фидаров, участвующий в специальной военной операции (СВО), записал видеообращение к своему коллеге по фильму «9 рота» Артуру Смольянинову (признан в России иноагентом). Соответствующий ролик в своем Telegram-канале опубликовал журналист Александр Рогаткин.

«Артур, я тебя сильно буду бить (...), когда поймаю, сильно побью, даю слово, за такие слова», — пообещал заслуженный артист Северной Осетии, находясь в окопе на запорожском направлении.

Всех покинувших Россию и осуждающих спецоперацию знаменитостей Фидаров назвал позором страны. «Cлава богу, что они уехали, хоть бы они никогда больше не вернулись, вот честно. (...) Это больше не ваша страна», — подчеркнул он.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении Смольянинова.

8 января сообщалось, что бежавший на Украину актер в интервью Кириллу Мартынову (признан в России СМИ-иноагентом) заявил о готовности воевать против России. «Если бы я и пошел (...), то именно на стороне Украины», — отметил артист. По его словам, таким образом он «защитил» бы одних своих «братьев» от других.

Варвара Кошечкина
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