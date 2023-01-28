Россиянам назвали три главные ошибки ведения личных финансов

Эксперт Макаров: трата зарплаты «в ноль» — главная финансовая ошибка россиян

Для правильного расчета категорий расходов необходимо провести простой анализ своего финансового положения с учетом ряда факторов, рассказал независимый финансовый эксперт Сергей Макаров. В беседе с «Лентой.ру» специалист объяснил, какие главные ошибки ведения личных финансов чаще всего допускают россияне.

«Важно сформулировать финансовые цели, которые вы перед собой ставите, от этого зависит, сколько нужно откладывать. Может быть, вы хотите отложить какое-то количество денег для финансовой подушки безопасности. В зависимости от ваших доходов можно откладывать стандартные 10 процентов, либо 20 процентов, либо даже 50 процентов. У человека может быть цель копить на будущую пенсию, досрочно погасить кредит — тогда нужно посмотреть на кредитную нагрузку. От этого зависит построение индивидуального финансового плана. Нужно подумать цели и оценить возможности и исходя из этого составить пропорцию расходов», — объяснил Макаров.

Эксперт также перечислил главные ошибки, которые приводят россиян к проблемам с финансами.

Первая ошибка — это расходовать все, что заработали. Вторая ошибка — ненужные кредиты, потому что кредитная нагрузка сильно усложняет жизнь: по кредитам нужно отдавать не более 25 процентов доходов. Третье — не вести учет своих расходов, что приводит к первой и второй Сергей Макаров независимый финансовый эксперт

По его словам, чтобы не оказаться в сложном финансовом положении и быть готовым ко всем рискам, в том числе потере работы, стоит подумать о том, чтобы отложить деньги на финансовую подушку безопасности. При расчете ее размера необходимо учитывать все обязательные расходы, добавил Макаров.

«Есть стандартная схема расчета финансовой подушки: она составляет от трех до шести (максимум 12) сумм ежемесячных расходов. Если условная семья в месяц тратит 100 тысяч рублей в месяц, то ее финансовая подушка безопасности составит от 300 тысяч до 600 тысяч рублей», — посоветовал специалист.

Ранее данные исследования показали, что в 2022 году россияне стали чаще брать микрозаймы на неотложные нужды и реже — на праздники и подарки.

