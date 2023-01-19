Webbankir: россияне стали чаще брать микрозаймы на неотложные нужды и крупные покупки

В 2022 году россияне стали чаще брать микрозаймы на неотложные нужды и реже — на праздники и подарки, пишет РИА Новости со ссылкой на результаты исследования финансовой онлайн-платформы Webbankir.

Доля кредитов на неотложные личные расходы выросла с 35,6 до 37,1 процента в годовом выражении — эта цель оформления микрозайма ожидаемо оказалась самой популярной среди россиян, отметили аналитики. Кроме того, несколько выросла доля кредитов на крупные покупки, такие как бытовая техника и электроника, одежда, мебель и прочие дорогостоящие товары — с 16,8 до 17,3 процента.

В топ-3 наиболее распространенных целей вошел ремонт квартиры или дома. В 2021 году с таким намерением кредиты оформили 12,1 процента заемщиков, а 2022-м — 13,9 процента. Популярность кредитов на ремонт и страхование автомобилей снизилась с 7,7 до 6,3 процента, что эксперты связывают с резким обвалом авторынка в ушедшем году. Кроме того, россияне стали реже оформлять микрозаймы ради покупки медикаментов и лечения — доля таких кредитов упала с 7,1 до 6 процентов.

Наконец, в 2022 году жители страны стали меньше занимать на праздники и подарки (спад с 5,6 до 4,7 процента), а также на отпуска и поездки (снижение с 4,5 до 4,1 процента) — эту тенденцию аналитики объясняют военным конфликтом на Украине и экономическим кризисом в России.

Ранее стало известно, что в декабре объем «свободных денег» у россиян упал до 17 процентов с 25 процентов в ноябре. Под свободными деньгами понимаются средства, которые остаются у домохозяйства после покупки продуктов питания, товаров повседневного спроса, оплаты жилищно-коммунальных, транспортных и других услуг.