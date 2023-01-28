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07:43, 28 января 2023Экономика

В Германии заявили об энергетической зависимости от США

Focus: ставка Европы на природный газ США влечет за собой риски

Фото: Unsplash

Партнерство Евросоюза с США в энергетической сфере грозит рядом рисков. Об этом сообщается в материале издания из Германии Focus.

Работа исследовательской группы Investigate Europe показала, что компании Европы за последнее десятилетие подписали минимум 33 контракта на поставку сжиженного природного газа (СПГ) США, десять из них были заключены в 2022 году. Этот фактор помогает увидеть размеры «новой зависимости Европы от США».

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«Однако и зависимость от США полна опасностей. Как минимум с тех пор, как у власти в США побывал Дональд Трамп, страна считается подверженной политическим колебаниям. Ее имидж как надежного партнера Европы сильно пострадал», — заявили в статье.

Журналисты отметили, что выборы президента США в 2024 году могут стать трудностью для отношений Вашингтона с другими странами. При возвращении экс-лидера Дональда Трампа или победы другого республиканца непросто спрогнозировать негативные последствия для сотрудничества США и Европы.

«Если когда-нибудь они решат оставить большую часть своего газа себе, то зависимая от них Европа вновь окажется перед новой версией старой проблемы», — отметил Focus.

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Марина Совина
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