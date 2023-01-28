Опрос показал, что 52 процента итальянцев выступили против отправки оружия на Украину

Опрос института Euromedia показал, что большинство итальянцев выступило против отправки оружия на Украину. Об этом сообщает издание La Stampa.

Отмечается, что против поставок техники Киеву высказались 52 процента респондентов. При этом 33,9 процента заявили, что Украину надо поддержать немецкими танками Leopard.

Граждан страны также спросили про вмешательство НАТО — 68 процентов опрошенных считают, что альянс должен оставаться в стороне от происходящего.

Также 78,2 процента респондентов признались, что конфликт на Украине кажется чем-то далеким от них. Однако молодежь острее реагирует на ситуацию: среди молодых итальянцев 15,8 процента ответили, что чувствуют приближение военных действий, 51 процент опрошенных заявили, что он уже близко.

Ранее власти Италии и Франции договорились закупить примерно 700 зенитных ракет Aster-30 и передать часть из них Киеву. 27 января министр обороны Италии Гвидо Крозетто и его французский коллега Себастьян Лекорню обсудили на встрече в Риме технические детали поставок систем ПВО украинской стороне. В ходе переговоров было одобрено производство новых батарей для системы ПВО SAMP-T, в которой используются ракеты Aster-30.