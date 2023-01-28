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11:04, 28 января 2023Мир

Италия и Франция договорились отправить ракеты Aster-30 на Украину

Messaggero: Италия и Франция отправят 700 ракет Aster-30 для ПВО SAMP-T на Украину

Фото: wikipedia

Власти Италии и Франции договорились закупить примерно 700 зенитных ракет Aster-30 и передать часть из них Киеву. Об этом пишет Il Messaggero.

Отмечается, что 27 января министр обороны Италии Гвидо Крозетто и его французский коллега Себастьян Лекорню обсудили на встрече в Риме технические детали поставок систем ПВО украинской стороне. В частности, по данным издания, в ходе переговоров было одобрено производство новых батарей для системы ПВО SAMP-T, в которой используются ракеты Aster-30.

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Более того, сообщается, что не все ракеты будут отправлены на Украину, часть из них останется в арсеналах двух европейских стран.

Ранее в январе сообщалось, что Италия в рамках шестого пакета военной помощи Киеву не будет поставлять на Украину наземные средства и тяжелую артиллерию.

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Фариза Бацазова
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