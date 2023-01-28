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13:05, 28 января 2023Мир

Раскрыта личность устроившего стрельбу в Иерусалиме

Kan: стрельбу у Города Давида в Иерусалиме устроил 13-летний подросток, он ранен

Фото: Ammar Awad / Reuters

Стрельбу у Города Давида в Иерусалиме устроил 13-летний Мухаммед Алият. Его личность раскрыла телерадиокомпания Kan.

По ее данным, подросток получил ранение при задержании и был доставлен в больницу. Уточняется, что несовершеннолетнего уже допросили сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что израильская полиция назвала инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме подозрением на теракт.

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Варвара Кошечкина
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