Раскрыта личность устроившего стрельбу в Иерусалиме

Kan: стрельбу у Города Давида в Иерусалиме устроил 13-летний подросток, он ранен

Стрельбу у Города Давида в Иерусалиме устроил 13-летний Мухаммед Алият. Его личность раскрыла телерадиокомпания Kan.

По ее данным, подросток получил ранение при задержании и был доставлен в больницу. Уточняется, что несовершеннолетнего уже допросили сотрудники спецслужб.

Ранее сообщалось, что израильская полиция назвала инцидент со стрельбой в Восточном Иерусалиме подозрением на теракт.