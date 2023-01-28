Минобороны показало кадры боевой работы танкистов в зоне СВО

Министерство обороны показало кадры боевой работы танкистов в зоне проведения СВО

Министерство обороны России показало кадры боевой работы танкистов Центрального военного округа в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Видео опубликовал ТАСС.

На кадрах можно увидеть несколько выстрелов из танка Т-72Б3. Как пояснили в министерстве, экипажи «ежедневно выполняют боевые задачи по уничтожению укреплений, бронетехники и живой силы украинских войск».

Там добавили, что стрельба с закрытых позиций имеет свои преимущества: противник не может увидеть боевую машину, а танковый снаряд слетит по баллистической траектории. Это обеспечивает высокую точность попадания огня и низкий уровень опасности для экипажей.

Ранее работу пробивающего трехметровые стены орудия «Тюльпан» Вооруженных сил России в зоне специальной военной операции сняли на видео. На публикуемых кадрах расчет самоходной артиллерийской установки разворачивает «Тюльпан» в боевое положение и бьет по позициям Вооруженных сил Украины.