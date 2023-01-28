Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
04:02, 28 января 2023Экономика

Россия впервые обогнала США по производству филе минтая

Ассоциация добытчиков: объем производства филе минтая в РФ впервые превысил американский

Фото: Unsplash.com

Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтая, объемы достигли почти 140 тысяч тонн, в то время как в Соединенных Штатах — порядка 138 тысяч. Об этом заявили в Ассоциации добытчиков минтая, передает ТАСС.

«Таким образом, впервые в истории российские рыбаки обогнали американских в выпуске наиболее востребованной на рынке продукции из минтая», — отметили в организации.

Там уточнили, что объем вылова на Дальнем Востоке вырос на 10,7 процента по сравнению с 2021 годом и достиг одного миллиона 905 тысяч тонн, производство мороженного минтая увеличилось на 2,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Также на 55 процентов поднялась выработка фарша, который является сопутствующим продуктом, уточнил президент ассоциации Алексей Буглак. Он пояснил, что добиться значительных результатов удалось в первую очередь благодаря модернизации и переоборудованию флота.

В ноябре в Росрыболовстве сообщили, что создание новых перерабатывающих заводов расширит объемы и ассортимент выпускаемой в России продукции из минтая — это открывает новые возможности для развития рынка рыбных полуфабрикатов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией
Экс-инспектор ООН усомнился в появлении танков Abrams на Украине
Россия впервые обогнала США по производству филе минтая
Стало известно об усилении российской системы ПВО в зоне проведения спецоперации
Россиянам назвали дневную норму кофе
В Венгрии рассказали о масштабной мобилизации в Закарпатье
Французы высоко оценили интервью вице-спикера Госдумы об Украине
Стало известно о желании Польши «утилизировать» свои танки на Украине
Великобритания задумалась о поставках Украине истребителей
Немцы раскритиковали главу МИД ФРГ за слова о «войне против России»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.