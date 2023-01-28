Россия впервые обогнала США по производству филе минтая

Ассоциация добытчиков: объем производства филе минтая в РФ впервые превысил американский

Россия впервые в истории обогнала США по производству филе минтая, объемы достигли почти 140 тысяч тонн, в то время как в Соединенных Штатах — порядка 138 тысяч. Об этом заявили в Ассоциации добытчиков минтая, передает ТАСС.

«Таким образом, впервые в истории российские рыбаки обогнали американских в выпуске наиболее востребованной на рынке продукции из минтая», — отметили в организации.

Там уточнили, что объем вылова на Дальнем Востоке вырос на 10,7 процента по сравнению с 2021 годом и достиг одного миллиона 905 тысяч тонн, производство мороженного минтая увеличилось на 2,9 процента по сравнению с прошлым годом.

Также на 55 процентов поднялась выработка фарша, который является сопутствующим продуктом, уточнил президент ассоциации Алексей Буглак. Он пояснил, что добиться значительных результатов удалось в первую очередь благодаря модернизации и переоборудованию флота.

В ноябре в Росрыболовстве сообщили, что создание новых перерабатывающих заводов расширит объемы и ассортимент выпускаемой в России продукции из минтая — это открывает новые возможности для развития рынка рыбных полуфабрикатов.

