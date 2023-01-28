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02:25, 28 января 2023Мир

В США одобрили ограничения на использование Байденом нефтяного резерва

Конгрессмены США одобрили ограничения на использование Байденом нефтяного резерва
Джо Байден

Джо Байден. Фото: White House / Globallookpress.com

Палата представителей Конгресса одобрила законопроект об ограничении возможностей президента США Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала C-SPAN.

Инициативу поддержал 221 конгрессмен, против выступили 205 человек. По данным журналистов, голоса разделились по большей части по принципу партийной принадлежности. За инициативу проголосовали республиканцы, имеющие большинство мест в Палате представителей.

Согласно документу, Байден сможет использовать нефть из стратегического резерва только в том случае, если даст разрешение на наращивание добычи энергоносителя.

В октябре Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв страны опустошен почти наполовину. По его словам, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится.

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Марина Совина
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