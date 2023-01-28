В США одобрили ограничения на использование Байденом нефтяного резерва

Конгрессмены США одобрили ограничения на использование Байденом нефтяного резерва

Палата представителей Конгресса одобрила законопроект об ограничении возможностей президента США Джо Байдена высвобождать нефть из стратегического резерва государства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на эфир телеканала C-SPAN.

Инициативу поддержал 221 конгрессмен, против выступили 205 человек. По данным журналистов, голоса разделились по большей части по принципу партийной принадлежности. За инициативу проголосовали республиканцы, имеющие большинство мест в Палате представителей.

Согласно документу, Байден сможет использовать нефть из стратегического резерва только в том случае, если даст разрешение на наращивание добычи энергоносителя.

В октябре Байден заявил, что стратегический нефтяной резерв страны опустошен почти наполовину. По его словам, в случае необходимости дополнительное высвобождение топлива продолжится.