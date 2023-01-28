Живущий в Москве француз оценил влияние западных санкций

Живущий в Москве француз Феррари назвал ситуацию в экономике стабильной на фоне санкций

Французский советник Франк Феррари, живущий в России, прокомментировал влияние санкций Запада на жизнь в стране. Об этом он высказался в подкасте на портале Lefrancais.press.

Живущий в Москве Феррари оценил влияние западных санкций и назвал ситуацию в экономике России стабильной на фоне ограничений. По его словам, соотечественники не покинули страну. У французов также нет проблем на местном уровне.

По мнению француза, инфляция в стране остается под контролем и уравновешивается курсом рубля. Товары западных брендов заменила другая продукция, или же ее ввозят по параллельному импорту.

Среди трудностей жизни в России Феррари выделил транспортные ограничения, в результате которых ряд полетов возможен только через третьи страны. По его словам, возвращение соотечественников во Францию бывает «болезненным», поскольку люди лишаются работы, жилья и не получают поддержку.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании продолжать диалог с Москвой. «Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией», — подчеркнул он.