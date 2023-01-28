Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:01, 28 января 2023Мир

Живущий в Москве француз оценил влияние западных санкций

Живущий в Москве француз Феррари назвал ситуацию в экономике стабильной на фоне санкций

Фото: Unsplash

Французский советник Франк Феррари, живущий в России, прокомментировал влияние санкций Запада на жизнь в стране. Об этом он высказался в подкасте на портале Lefrancais.press.

Живущий в Москве Феррари оценил влияние западных санкций и назвал ситуацию в экономике России стабильной на фоне ограничений. По его словам, соотечественники не покинули страну. У французов также нет проблем на местном уровне.

По мнению француза, инфляция в стране остается под контролем и уравновешивается курсом рубля. Товары западных брендов заменила другая продукция, или же ее ввозят по параллельному импорту.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе. Как это бьет по мировой экономике?
Люди по всему миру сталкиваются с издевательствами и травлей на работе.Как это бьет по мировой экономике?
26 января 2023

Среди трудностей жизни в России Феррари выделил транспортные ограничения, в результате которых ряд полетов возможен только через третьи страны. По его словам, возвращение соотечественников во Францию бывает «болезненным», поскольку люди лишаются работы, жилья и не получают поддержку.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил о желании продолжать диалог с Москвой. «Меня могли упрекать в том, что веду диалог с Россией. Я продолжу диалог с Россией», — подчеркнул он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Макрон заявил о желании продолжать диалог с Россией
Живущий в Москве француз оценил влияние западных санкций
Экономисты оценили вероятность изъятия замороженных активов России
Генерал ВВС США призвал подчиненных готовиться к войне с Китаем
Записные книжки Байдена изъяли после обыска в его доме
Посольство РФ призвало США прекратить вмешиваться во внутренние дела России
В ДНР заявили о продвижении российских военных на угледарском направлении
В России оценили намек США к Турции о способе покупки американских истребителей
Байден высказался о теракте в Иерусалиме
В МИД обвинили США в наращивании возможностей для шпионажа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.