Шольц заявил о быстрой адаптации Германии к отсутствию сотрудничества с Россией

Шольц: Германия адаптировалась к реальности, в которой нет сотрудничества с Россией

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о быстрой адаптации страны к отсутствию сотрудничества с Россией. Его слова приводит издание La Nacion.

«Германия быстро адаптировалась к новой реальности. Реальности, в которой мы больше не сотрудничаем с Россией», — отметил Шольц. Он рассказал, что Берлину удалось за несколько месяцев достичь независимости от российского газа, нефти и угля, поменяв систему энергоснабжения. Политик добавил, что Германия предпринимает шаги по снижению односторонней экономической зависимости страны.

Ранее Шольц заявил, что одной из основных целей ФРГ является крупнейшая модернизация индустрии со времен конца XIX века. По его словам, Германия планирует увеличивать количество производимого электричества и водорода, чтобы суметь обеспечить свои потребности, а затем добиться прорыва в области инноваций и модернизировать индустрию.