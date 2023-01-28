Канцлер ФРГ Шольц: мир должен быть многополярным, чтобы страны сотрудничали друг с другом

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал идею многополярного мира, в котором как можно больше стран сотрудничают между собой. Его слова передает издание La Nacion.

В будущем, считает политик, вместо двух блоков будет существовать целый ряд влиятельных государств в Азии, Африке и Латинской Америке. «Мир будет многополярным, я в этом твердо убежден. Этот мир должен быть многосторонним, чтобы как можно больше государств могли сотрудничать друг с другом», — заявил Шольц.

Он подчеркнул, что выступает за порядок, основанный на правилах, опирающихся на устав ООН, права человека и верховенство закона. По словам канцлера, только такой подход поможет решить проблемы, с которыми сталкивается мир.

Ранее Вашингтону посоветовали привыкнуть к формированию многополярного мира и осознать возвращение конкурирующих великих держав. Отмечалось, что положение Соединенных Штатов изменилось и у них больше не будет прежней гегемонии.