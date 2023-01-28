В ЛНР заявили о последствиях молчания Запада после удара ВСУ по Новоайдару

Пасечник предупредил о тяжелых последствиях молчания Запада после удара ВСУ по Новоайдару

Врио главы Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник предупредил о последствиях бездействия Запада в отношении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мирной инфраструктуре. Соответствующее заявление он сделал в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал удар украинских военных по больнице в Новоайдаре, в результате которого погибли 14 человек. «Молчаливое одобрение Западом наплевательского отношения украинского режима к фундаментальным основам гуманитарного права поощряет боевиков по всему миру и, не сомневаюсь, будет иметь тяжелые последствия для всего мирового сообщества», — говорится в сообщении.

Глава ЛНР выразил соболезнования родным и близким погибших, пожелав выздоровления раненым.

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил США в соучастии в военном преступлении Украины в Новоайдаре.

28 января Минобороны России заявило, что ВСУ нанесли намеренный удар по больнице в ЛНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. По данным оборонного ведомства, в результате обстрела погибли 14 человек, 24 были ранены, пострадали в том числе пациенты больницы и медперсонал.