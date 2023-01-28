Китайский эксперт назвал причину призыва генерала США готовиться к войне с КНР

Эксперт предположил, что генерал США призвал готовиться к войне с Китаем ради ассигнования

Призыв генерала Военно-воздушных сил (ВВС) США Майка Минихана готовиться к войне с Китаем в 2025 году мог быть сделан, чтобы получить от правительства дополнительное финансирование своего командования. Такое предположение сделал китайский эксперт по стратегическим вооружениям и военной тематике Сун Чжунпин в интервью газете Global Times, сообщает ТАСС.

Чжунпин считает, что создание шума вокруг угрозы со стороны Китая может привлечь ассигнования для Транспортного командования ВВС США, начальником которого является Минихан. По словам эксперта, если Пентагон стремится к равновесию в распределении бюджета, то командование Штатов регулярно просит увеличить армейские расходы на обучение военных и получение техники.

Приказ Минихана к концу февраля отчитаться о масштабных мерах по подготовке к боевым действиям с КНР китайские эксперты назвали «дерзким и провокационным». Подобные заявления могут привести к ухудшению отношений Китая и США и увеличить между странами недоверие.

Ранее вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценил политолог Андрей Кортунов.