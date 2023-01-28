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12:25, 28 января 2023Мир

Вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценили

Политолог Кортунов: считать войну США и КНР неизбежной было бы преувеличением

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Считать военный конфликт между США и КНР неизбежным было бы преувеличением, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность войны между двумя странами.

Ранее генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой спрогнозировал, что американская армия в 2025 году будет воевать с Китаем. По мнению американского военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году для установления контроля над Тайванем.

«Действительно, в американских экспертных кругах существует мнение о том, что Китай усиленно готовится к захвату Тайваня военным путем и что такая цель у пекинского руководства поставлена как раз к 2025 году. По всей видимости, эта точка зрения имеет определенное хождение, в том числе в кругах американских военных», — рассказал Кортунов.

Военные на то и военные, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, в том числе к возможному конфликту. Но считать такое столкновение неизбежным было бы преувеличением

Андрей Кортуновгенеральный директор РСМД

При этом политолог напомнил, что руководство Китая уже не раз заявляло о планах мирного воссоединения с Тайванем.

«Конкретных дат и сроков такого воссоединения в Пекине для себя не определили. Поэтому хотелось бы надеется, что в 2025 году конфликта между США и КНР не произойдет. Поскольку такой конфликт имел бы большие последствия для международной системы, намного превосходящие последствия конфликта на территории Украины», — подытожил Кортунов.

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23 января стало известно, что Пентагон планирует визит спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань, который, вероятно, состоится уже весной.

21 января Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о снижении накала в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином. По его словам, остальной мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления взаимоотношениями». Госсекретарь выразил мнение, что другие страны понимают, «что то, как мы будем это делать, отразится на них».

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Алена Шевченко
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