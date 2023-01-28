Вероятность войны между США и Китаем в 2025 году оценили

Политолог Кортунов: считать войну США и КНР неизбежной было бы преувеличением

Считать военный конфликт между США и КНР неизбежным было бы преувеличением, заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Так в беседе с «Лентой.ру» он оценил вероятность войны между двумя странами.

Ранее генерал Военно-воздушных сил (ВВС) США Майк Минихан разослал подчиненным служебную записку, в которой спрогнозировал, что американская армия в 2025 году будет воевать с Китаем. По мнению американского военного, Пекин попытается воспользоваться президентскими выборами в США в 2024 году для установления контроля над Тайванем.

«Действительно, в американских экспертных кругах существует мнение о том, что Китай усиленно готовится к захвату Тайваня военным путем и что такая цель у пекинского руководства поставлена как раз к 2025 году. По всей видимости, эта точка зрения имеет определенное хождение, в том числе в кругах американских военных», — рассказал Кортунов.

Военные на то и военные, чтобы быть готовыми к любому развитию событий, в том числе к возможному конфликту. Но считать такое столкновение неизбежным было бы преувеличением Андрей Кортунов генеральный директор РСМД

При этом политолог напомнил, что руководство Китая уже не раз заявляло о планах мирного воссоединения с Тайванем.

«Конкретных дат и сроков такого воссоединения в Пекине для себя не определили. Поэтому хотелось бы надеется, что в 2025 году конфликта между США и КНР не произойдет. Поскольку такой конфликт имел бы большие последствия для международной системы, намного превосходящие последствия конфликта на территории Украины», — подытожил Кортунов.

23 января стало известно, что Пентагон планирует визит спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань, который, вероятно, состоится уже весной.

21 января Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о снижении накала в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином. По его словам, остальной мир ожидает от Вашингтона и Пекина «ответственного управления взаимоотношениями». Госсекретарь выразил мнение, что другие страны понимают, «что то, как мы будем это делать, отразится на них».