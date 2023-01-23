В США заявили о планировании нового провокационного визита на Тайвань

PN: Пентагон планирует визит спикера палаты представителей США Маккарти на Тайвань весной

Пентагон планирует визит спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань, который, вероятно, состоится уже весной. О планировании нового провокационного визита сообщает издание Punchbowl News (PN) со ссылкой на осведомленного военного чиновника.

«Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань», — говорится в публикации. По их информации, в ходе подготовки будут учтены все вероятные угрозы, связанные с противодействием и реакцией представителей Китая.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о снижении накала в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином. По его словам, остальной мир ожидает от США и КНР «ответственного управления взаимоотношениями». Госсекретарь выразил мнение, что другие страны понимают, «что то, как мы будем это делать, отразится на них».