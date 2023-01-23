Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:46, 23 января 2023Мир

В США заявили о планировании нового провокационного визита на Тайвань

PN: Пентагон планирует визит спикера палаты представителей США Маккарти на Тайвань весной

Фото: Sarah Silbiger / Reuters

Пентагон планирует визит спикера палаты представителей Конгресса США Кевина Маккарти на Тайвань, который, вероятно, состоится уже весной. О планировании нового провокационного визита сообщает издание Punchbowl News (PN) со ссылкой на осведомленного военного чиновника.

«Пентагон находится на ранних стадиях планирования зарубежных визитов спикера Кевина Маккарти, в том числе ожидаемого визита на Тайвань», — говорится в публикации. По их информации, в ходе подготовки будут учтены все вероятные угрозы, связанные с противодействием и реакцией представителей Китая.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о снижении накала в двусторонних отношениях между Вашингтоном и Пекином. По его словам, остальной мир ожидает от США и КНР «ответственного управления взаимоотношениями». Госсекретарь выразил мнение, что другие страны понимают, «что то, как мы будем это делать, отразится на них».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Раскрыты подробности о продвижении ВС России на запорожском направлении
В Одессе сотрудников военкомата уличили в использовании машин скорой помощи
Раскрыта разница в зарплатах женщин и мужчин в России
Февральское ледовое шоу с Костомаровым в главной роли перенесли на год
Комбат ДНР описал тактику наступления ВСУ
Норвегия задумалась о депортации бежавшего командира ЧВК «Вагнер»
Синоптик пообещал москвичам мягкую погоду на этой неделе
Женщина обнаружила останки загадочного существа во время прогулки с собакой
Разведчик рассказал о подготовке Украиной отвлекающего маневра
16-летнюю школьницу нашли мертвой под окнами многоэтажки в российском городе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.