Двоих россиян взяли под стражу за убийство и сожжение женщины и ребенка

В Удмуртии суд взял под стражу двух россиян, которые убили и сожгли женщину и ее ребенка

В Удмуртии суд взял под стражу двух россиян, которые убили и сожгли 36-летнюю женщину и ее 12-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодых людей 21 и 22 лет обвиняют в преступлении по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По предварительным данным, в ночь на 24 января задержанные проникли в дом и нанесли потерпевшим множество ударов топором и ножом. Позже, чтобы скрыть следы преступления, фигуранты перенесли тела в баню и подожгли. Задержанные признали свою вину.

По данным Telegram-канала 112, причиной расправы стал долг женщины в две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге дома, где сгорели три человека.