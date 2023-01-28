Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:07, 28 января 2023Силовые структуры

Двоих россиян взяли под стражу за убийство и сожжение женщины и ребенка

В Удмуртии суд взял под стражу двух россиян, которые убили и сожгли женщину и ее ребенка

Фото: Shutterstock

В Удмуртии суд взял под стражу двух россиян, которые убили и сожгли 36-летнюю женщину и ее 12-летнего ребенка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Молодых людей 21 и 22 лет обвиняют в преступлении по пунктам «а», «в», «ж» части 2 статьи 105 («Убийство двух лиц, в том числе малолетнего, группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По предварительным данным, в ночь на 24 января задержанные проникли в дом и нанесли потерпевшим множество ударов топором и ножом. Позже, чтобы скрыть следы преступления, фигуранты перенесли тела в баню и подожгли. Задержанные признали свою вину.

По данным Telegram-канала 112, причиной расправы стал долг женщины в две тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге дома, где сгорели три человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Медведев предрек превращение мира в труху при начале третьей мировой
Двоих россиян взяли под стражу за убийство и сожжение женщины и ребенка
В России ответили на предложенные США шаги для завершения конфликта на Украине
Тарпищев назвал победу белоруски на Australian Open наследием советской школы
Концерт Миши Марвина отменили в Северной Осетии после просьбы правительства
Вооруженные силы России нанесли удары по 86 подразделениям ВСУ в 124 районах
Оценена польза готовящихся к поставкам на Украину западных танков
В ДНР зафиксировали 20 попыток украинских диверсантов проникнуть в Мариуполь
Шольц назвал цель Германии на Украине
Собянин объяснил появление в Москве катков с искусственным льдом
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.