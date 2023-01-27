Россиянина задержали по подозрению в поджоге дома и убийстве трех человек

В Алтайском крае задержали подозреваемого в поджоге дома, где сгорели три человека

В Алтайском крае задержали 34-летнего местного жителя по подозрению в умышленном поджоге дома, в результате которого погибли три человека. Об этом в пятницу, 27 января, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева.

По данным следствия, вечером 26 января в доме между сожителями произошла ссора на бытовой почве, из-за которой ранее судимый мужчина облил веранду легковоспламеняющейся жидкостью, поджег и скрылся. 36-летняя хозяйка успела спасти детей, однако сама погибла при попытке потушить пожар и вывести из дома 64-летнюю мать и 34-летнего знакомого.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «е» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»).

Ранее сообщалось, что в Удмуртии мать и ее сына-четвероклассника убили и сожгли в бане.

