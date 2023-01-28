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22:27, 28 января 2023Россия

Пригожин потроллил Минфин США

Пригожин предложил Минфину США открыть филиал ЧВК «Вагнер» в Америке

Фото: РИА Новости

Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин написал открытое письмо к министру финансов США Джанет Йеллен. Документ разместила пресс-служба Пригожина в Telegram.

«ЧВК "Вагнер" просит Вашего согласования для открытия филиала нашей организации на территории США», — говорится в письме. Бизнесмен пояснил, что предлагает такой шаг «для улучшения взаимодействия с министерством финансов США».

26 января Минфин США объявил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Власти США обвиняют организацию не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности, в Центральноафриканской Республике и в Мали.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал демонизацией заявления американской стороны о ЧВК. «Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали», — указал он.

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Марина Совина
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