Песков заявил о бездоказательности обвинений США в адрес ЧВК «Вагнер»

Песков заявил о голословности обвинений США в адрес ЧВК «Вагнер»

Обвинения США в адрес частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» голословны и бездоказательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Официальный представитель Кремля назвал демонизацией заявления американской стороны о ЧВК. «Это продолжается уже много лет. Вместе с тем, как правило, подобные заявления из Вашингтона носят голословный характер. Сколь-нибудь внятных аргументов мы с вами никогда не видели и не читали», — указал Песков.

Ранее Минфин США объявил частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» транснациональной криминальной организацией. Власти США обвиняют организацию не только в участии в российской спецоперации на Украине, но и в причастности к преступлениям в других государствах мира, в частности, в Центральноафриканской Республике и в Мали.

Также под американские рестрикции попали российская компания Terra Tech и китайская Changsha Tianyi Space Science and Technology Research Institute Co. LTD, которые якобы предоставляли ЧВК «Вагнер» спутниковые фотоснимки.