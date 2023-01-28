Американский военный заявил о загнанных в цугцванг Байдене и Зеленском

Подполковник армии США Дэниел Дэвис: Байден и Зеленский загнаны в тупик на Украине

Подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил о том, что американский и украинский президенты Джо Байден и Владимир Зеленский оказались загнаны в цугцванг в ходе конфликта на Украине, так как любой шаг приведет их к катастрофе. Об этом он написал в статье для издания 19Fortyfive.

По мнению американского военного, в случае, если США решат вооружать украинскую армию до зубов и идти на эскалацию противостояния, то это неизбежно приведет к ядерной войне. При этом если Вашингтон откажется от интенсивных поставок боевой техники, то это загонит Зеленского в тупик. «Результатом может стать тупиковое положение на неопределенный срок, которое буквально обескровит Украину и ее народ и сделает ее территорию похожей на лунный пейзаж», — добавил он.

Дэвис выразил мнение, что единственным правильным решением для американской стороны было бы положить конец конфликту и заключить соглашение на приемлемых для всех условиях, не создав предпосылок для новой мировой войны.

Ранее Дэвис заявил, что поставка танков западного производства не поможет украинской армии переломить ход боевых действий в свою сторону и победить российских военных на поле боя. По словам военного, войны выигрываются или проигрываются людьми, а не военными машинами и орудиями войны.