В Польше украинец откусил женщине кусок уха и угнал ее машину

В Польше полиция задержала украинца, который откусил женщине кусок уха и угнал ее машину

В Польше полиция задержала 35-летнего украинца, который откусил женщине кусок уха и угнал ее машину. Об этом сообщает Epoznan.pl.

По данным польского издания, мужчина повредил пять автомобилей, а затем напал на водителя Citroen, которая хотела пропустить его при переходе дороги. Злоумышленник открыл дверь машины, сел внутрь и укусил женщину. После этого он вытолкнул пострадавшую, сел за руль и вскоре въехал в дорожный знак. Скрыться у мужчины не получилось — его выследили и поместили в больницу под наблюдение.

Ранее сообщалось, что неизвестный напал с ножом на прохожих на Северном вокзале Парижа, его обезвредила полиция.