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00:41, 28 января 2023Интернет и СМИ

В компании «Газпромбанк Инвестиции» опровергли утечку данных клиентов

В компании «Газпромбанк Инвестиции» опровергли информацию об утечке данных клиентов

Фото: Pixabay

В компании «Газпромбанк Инвестиции» опровергли опубликованную в сети информацию об утечке данных клиентов, передает РИА Новости со ссылкой на ее заявление.

Там пояснили, что утечка данных посредством внешнего взлома систем невозможна, поскольку все базы полностью изолированы от внешней сети.

В «Газпромбанк Инвестиции» уточнили, что количество клиентов, чьи данные по информации ряда Telegram-каналов были скомпрометированы, более чем в десять раз отличаются от реального объема клиентской базы.

Ранее, 26 января, на сайте «Хабр», посвященном новостям из мира IT-технологий, появилась информация об утечке исходных кодов и сопутствующих им данных множества сервисов и программ «Яндекса». Утверждалось, что общий объем архивов составляет более 44,7 гигабайта.

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Марина Совина
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