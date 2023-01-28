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00:15, 28 января 2023Наука и техника

У китов и дельфинов по всему Тихому океану выявили новый опасный вирус

У морских животных по всему Тихому океану выявили новый потенциально смертельный вирус

Фото: redcharlie | @redcharlie1 / Unsplash

Сотрудники Лаборатории здоровья морских животных и их выбросов на берег при Гавайском университете выявили у китов и дельфинов по всему Тихому океану новый и опасный вирус. Патоген может быть потенциально смертельным для этих млекопитающих. Выводы наблюдений опубликованы в журнале Frontiers in Marine Science.

Ранее цирковирус под названием Bengaluru Weather Change Virus (BWCV) был найден только у одного кита, выброшенного на берег в 2010 году около Гавайев. Теперь специалисты идентифицировали его у десяти видов китов и дельфинов. Причем положительный результат на тесте был зарегистрирован у животных недалеко от Марианских островов и Самоа, что почти в 6,5 тысячи километров от первоначального места обнаружения. Более того, вокруг Гавайских островов BWCV зафиксировали почти у 50 процентов исследуемых морских млекопитающих.

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Анализ также выявил, что цирковирус присутствует в Тихом океане по крайней мере последние 22 года. Ученые протестировали животных из архива образцов, который включает пробы, взятые у животных, начиная с 1997 года. Среди этих случаев исследователи выявили BWCV у карликового кашалота, выброшенного на берег Оаху в 2000 году. Это показывает, что как минимум с тех пор вирус существует среди гавайских китов и дельфинов.

Пока что неизвестно, как новый вирус может влиять на инфицированных хозяев. Первый случай зарегистрирован у смертельно больного кита, однако животное было заражено и другими патогенами.

Цирковирусы — это ДНК-вирусы, которые вызывают инфекции у птиц, свиней и собак, а в тяжелых случаях могут привести к летальному исходу. Эксперты бьют тревогу, поскольку их данные показывают, что вирус начал распространяться по Центральной и западной части Тихого океана и может заразить еще больше морских млекопитающих.

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Елена Апазиди
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