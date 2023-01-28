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14:37, 28 января 2023Бывший СССР

Военкор назвал нарушающую логистику ВСУ тактику

Военкор Александр Коц заявил, что нахождение в тылу ВСУ нарушит логистику украинской армии

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Для нарушения логистики Вооруженных сил Украины (ВСУ) нужно находиться в их тылу. Об этом заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя военные поставки Киеву. Его слова передает KP.RU.

«Самый простой ответ — бить еще в тылу противника, пока они не пересекли Днепр, и рубить мосты, связывающие два берега. (…) Что надо делать для того, чтобы обрушить эти мосты? Это может сделать, например, стратегическая авиация», — сказал он.

Коц отметил, что для работы стратегической авиации нужно подавить системы противовоздушной обороны (ПВО). Как утверждает военкор, Вооруженные силы (ВС) России продвигаются на запорожском направлении. Он также отметил контроль российской армии над логистической цепочкой в районе города Марьинка, взятие Артемовска (украинское название — Бахмут) и бои в направлении населенного пункта Северск.

Ранее Коц призвал не «успокаивать себя и окружающих» обсуждением недостатков поставляемой Украине техники с каждым новым объявлением о военной помощи Запада. Военкор напомнил, что обучение бойцов ВСУ работе с американской реактивной системой залпового огня HIMARS и буксируемой гаубицей М777 заняло небольшой период времени.

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Кристина Есикова
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