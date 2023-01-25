Военкор призвал не обсуждать недостатки поставляемой Киеву военной техники

Военкор Коц призвал обсуждать уничтожение поставляемой Киеву техники, а не ее недостатки

Военный корреспондент Александр Коц призвал не «успокаивать себя и окружающих» обсуждением недостатков поставляемой Киеву техники с каждым новым объявлением о западной военной помощи. Соответствующий пост он разместил в своем Telegram-канале.

«И броня там хлипковата, и машина тяжеловата, и экипаж на нее поди быстро подготовь. (...) С чего вы вообще взяли, что у Украины уже нет подготовленных экипажей — хоть на [танки] Leopard, хоть на Abrams?» — задался вопросом военкор и предположил, что в состав экипажей также могут войти иностранные солдаты, к примеру, польские.

Коц также напомнил, что обучение украинских военнослужащих работе с американской реактивной системой залпового огня HIMARS и буксируемой гаубицей М777 заняло небольшой период времени. «Я бы предпочел обсуждать, как мы и то, и это уничтожили на погранпункте при пересечении украинской границы», — отметил он.

25 января официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Германия согласна отправить на Украину танки Leopard 2, она также одобрит их реэкспорт из 12 стран-партнеров по НАТО.

Ожидается, что в ближайшее время также будет озвучено решение США о поставках танков M1 Abrams. Киеву готовы отправить от 30 до 50 таких машин, но в распоряжение армии они могут поступить спустя продолжительное время — возможно, на это уйдет больше года.