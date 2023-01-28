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12:27, 28 января 2023Мир

Посол Израиля в Германии рассказал о «закулисной» помощи Украине

Посол Израиля в Германии Прозор заявил, что страна оказывает «закулисную» помощь Украине

Фото: Leah Millis / Reuters

Израиль оказывает Украине «закулисную» помощь, причем более масштабную, чем та, о которой известно. Об этом рассказал посол страны в Германии Рон Прозор в интервью Funke Mediengruppe, передает Berliner Morgenpost.

«Помогаем — пусть и закулисно, и гораздо больше, чем известно», — заявил дипломат в ответ на вопрос журналиста о том, почему Израиль направляет Киеву только гуманитарную помощь, а не военную.

По словам Прозора, израильская сторона, в частности, блокирует поставки иранских ракет и беспилотников. В то же время, пояснил посол, весь объем помощи Украине власти предпочитают не афишировать из-за присутствия России в Сирии и проживания большой еврейской общины на российской территории.

Ранее в январе посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук сообщил, что страна договорилась с Израилем о получении военной помощи — Иерусалим уже начал передавать Киеву технологии оповещения о ракетах и беспилотниках.

До этого глава Минобороны Израиля Бени Ганц заявлял, что страна не будет поставлять оружие Украине по ряду оперативных соображений. При этом он отмечал, что Иерусалим поддерживает Киев и поставляет ему гуманитарную помощь.

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Варвара Кошечкина
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