Арестович раскритиковал запрет русского языка в украинской академии

Арестович: запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушил конституцию страны

Внештатный экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович назвал запрет русского языка в Киево-Могилянской академии нарушением конституции страны и законов Европейского союза. Об этом в субботу, 28 января, он написал в своем Telegram-канале.

Арестович назвал себя сторонником академической свободы университетов, однако обратил внимание, что запрет на русский язык противоречит десятой статье Конституции Украины и нормативным актам международного права.

27 января администрация Киево-Могилянской академии запретила говорить на русском языке в своих стенах. Норму закрепили в правилах внутреннего распорядка, утвержденных на 40-й сессии Академической конференции университета. Запрет распространяется как на преподавание, так и на межличностное общение.

Ранее Арестович признал невозможность для Украины обойтись без учебников на русском.